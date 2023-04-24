شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُصحح أخطاء لاعبيه فى ثنائية الأهلي أمام الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة، والعمل على تصحيحها قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في مدينة كازابلانكا السبت المقبل.

ويخشى مارسيل كولر من ارتكاب أخطاء دفاعية في مباراة الإياب بالمغرب، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر، المطالب باللعب على عدم استقبال أهداف، بل وتسجيل هدف في شباك الفريق المغربي تصعب من مهمته في المنافسة على خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

على صعيد متصل، يرى مارسيل كولرإن الأهلي خاض مباراة صعبة جدًّا أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن المنافس بدأ المباراة بشكل مميز.

قال خلال وقائع المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرجاء: «طريقة لعب الرجاء أخرت دخول الأهلي في السيطرة الكاملة على المباراة، حتى استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وصناعة فرص تهديف، مشيرا إلى أن الهدف الثاني سهل مهمتنا في زيادة الفاعلية على مرمى الرجاء، وسعيد جدًّا أننا سجلنا هدفين ولم نستقبل أهدافًا».

أشار إلى أن الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة، وهناك شوط ثان في المغرب يجب أن نكون جاهزين له، لأن المباراة لم تنته بعد بالرغم أن النتيجة ستمنحنا تميزًا لكن يجب ألا نلتفت لها في تحضيرات العودة.

وبسؤاله عن مستوى عمرو السولية وحمدي فتحي، قال إن حمدى فتحي عائد من غياب عن التدريبات بسبب دور البرد، ولهذا السبب لم يبدأ بينما يقدم السولية مستوى ثابتًا وأداءً مميزًا في نتائج الفريق.

استكمل كولر: «خالد عبد الفتاح شارك في المباراة الماضية بمركز الظهير الأيسر ومشاركته اليوم في هذا المركز للتغطية الدفاعية بعد خروج حسين الشحات».

وأشار إلى أن الأداء الهجومي لمحمد هاني مميز ولكن يحكمه في مسألة الزيادة المستمرة قوة المنافس الذي يواجه الفريق في كل مباراة، لأننا عادة نواجه فرقًا كبيرة يجب مراعاة قدراتها الهجومية.

واختتم كولر تصريحاته وقال إن نتيجة مباراة السبت والفوز بهدفين نظيفين تمنح الأهلي ميزة، ولكن على أرض الواقع الأمور في المغرب ستكون في قمة الصعوبة، ومن ثم لا بد أن يذهب الفريق إلى المغرب وكأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.