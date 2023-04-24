شكرا لقرائتكم خبر عن حكام دوليون لمباريات القسم الثاني بعد اقتراب المسابقة من النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عدد من أندية القسم الثاني من اتحاد الكرة إسناد المباريات المقبلة إلى حكام دوليين بسبب المنافسة القوية بين أكثر من فريق للتأهل للدوري الممتاز، واقتراب المسابقة من نهايتها بعد مرور 23 جولة.

وشهدت المباريات الماضية لدوري القسم الثاني لمجموعاته الثلاث تواجد عدد من الحكام الدوليين لإدارة بعض المباريات، سيتم الدفع بعدد كبير منهم خلال الفترة المقبلة.

ويعتلى فريق زد، بقيادة مجدى عبد العاطى، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد صاحب الوصافة بعد مرور 23 جولة، قبل عودة المسابقة مجددا يوم 5 مايو المقبل بعد توقف شهر كامل.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم..

1 زد 46 نقطة

2 السكة الحديد 45 نقطة

3 وادى دجلة 44 نقطة

4 القناة 43 نقطة

5 بتروجت 38 نقطة

6 الاتصالات 33 نقطة

7 منتخب السويس 35 نقطة

8 الترسانة 35 نقطة

9 العبور 33 نقطة

10 بورتو السويس 30 نقطة

11 الإنتاج الحربى 25 نقطة

12 مستقبل وطن 24 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة

14 إيسترن كومبانى 23 نقطة

15 النصر 18 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

وشهدت آخر جولة، تعادل فريق زد سلبيا مع فريق مستقبل سبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

وسقط فريق السكة الحديد أمام بتروجت بهدف نظيف، ليتوقف رصيد السكة عند النقطة 45 فى المركز الثانى، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 38 نقطة ليواصل صحوته تحت قيادة سيد عيد.

وخطف فريق وادى دجلة فوزا صعبا أمام النصر بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة فى المركز الثالث، فيما توقف النصر عند 18 نقطة ويصعب موقفه.