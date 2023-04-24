٤٠ ألف مشجع مغربي.. نفاد تذاكر مواجهة الأهلي والرجاء بعد ساعتين من طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي نظيره الأهلي في مواجهة جماهيرية مرتقبة لحساب منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما تمكن الأحمر من الفوز ذهابًا بثنائية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس السبت.

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من المقرر أن يقام اللقاء المرتقب في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 من أبريل الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتسلح الفريق المغربي بحضور جماهيري يقدر بـ40 ألف مشجع، وفقًا لما أعلنته إدارة ستاد مركب محمد الخامس.



في الوقت الذي نفت فيه نيتها لنقل اللقاء إلى مدينة الرباط أو الى أي مدينة مغربية

أخرى بداعي عدم الجاهزية الفنية للاستاد.وأعلنت منذ قليل المنصة الرقمية المغربية الخاصة بحجز تذاكر اللقاء نفاد التذاكر كافة.

نصف النهائي:

يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة السبت الماضي الطرف الآخر الذي سيحسم تأهله من مواجهة الترجي التونسي وشبيبه القبائل الجزائري لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يقام بها اللقاء النهائي شهر يونيو المقبل بنظام مواجهتي الذهاب والإياب بدلًا من نهائي المباراة الواحدة.

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