خبر صادم يؤجل سفر عبدالحفيظ إلى المغرب ٢٤ ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خبرًا صادمًا بوفاة والد زوجته اليوم الإثنين.

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كان من المقرر أن يسبق عبدالحفيظ بعثة الأهلي إلى المغرب إلا أنه اعتذر بسبب وفاة والد زوجته ومشاركته في واجب العزاء.

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فاز الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة ٢-٠ يوم السبت الماضي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

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