غدًا.. انطلاق كأس العالم للخرطوش بميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم للخرطوش 2023، على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستمر حتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية يمثلون 59 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، على الانتهاء من كافة التجهيزات لاستضاف بطولة كأس العالم وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، لافتا إلى أن الاتحاد المصري يُسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة.

وأوضح حسني أن مصر تُشارك بكل قوة وبعدد

كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري للرماية يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والإفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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