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قائمة البنك الأهلي استعدادا لملاقاة المصري بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي قائمه لاعبيه استعدادا للتوجه إلي برج العرب اليوم لملاقاة  المصري في لقاء لحساب مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الممتاز .

 

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وتقام المباراة غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء .

 

وجاءت القائمة كما يلي..

حراسة المرمي
 محمد أبو جبل _ احمد صبحي 

خط الدفاع..
 محمود الجزار _ أحمد ياسين

_ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو 

خط الوسط..
 محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _   إسلام  جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو 
 
خط الهجوم ..
 أسامة فيصل_ محمود  قاعود _ باسم مرسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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