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قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعبا للسفر إلي برج العرب اليوم استعدادا لمواجهة فريق المصري ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الممتاز

وتقام المباراة غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

 محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

 محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري

_ أسامة ابراهيم _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

الوسط..

 محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدي علاء _   إسلام  جابر _محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ موسي دياوارا _ كريم بامبو

الهجوم ..

 أسامة فيصل_ محمود  قاعود _ باسم مرسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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