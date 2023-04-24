شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يسجل بطولة مصر الدولية فى جدول بطولات أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، فى تسجيل بطولة مصر الدولية للناشئين ضمن بطولات أوروبا، وذلك بعد جهود كبيرة من أشرف حنفي المستشار الفني للاتحاد المصرى، والذى نجح أخيراً فى الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتسجيل البطولة.



الاسكواش

من ناحية أخرى، تقام بطولة العالم للاسكواش فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربيني عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب في مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلي فرج وتوج بالبطولة في 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.