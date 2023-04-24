شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 24 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها، ترشيح محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لجائزة أفضل لاعب فى ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

المصري يسابق الزمن لتجهيز عصام ثروت قبل مواجهة البنك الأهلي

يخضع عصام ثروت، حارس مرمى النادي المصري، لبرنامج تأهيلي مكثف، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وتسببت في خروجه من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي خلال المباراة الماضية والتي خسرها المصري بهدفين مقابل هدف.

وتعرض عصام ثروت لإصابة بكدمة قوية بالضلوع السفلى وعضلات ما بين الضلوع، ليتم استبعاده فى اللحظات الأخيرة من مواجهة الإسماعيلي.

الإسماعيلى يغرم عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة بعد غيابهما عن التدريب دون إذن

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى على تطبيق اللائحة على عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة لاعبى الدراويش، بعد غيابهما عن التدريب أمس، الاثنين، استعدادا لمواجهة المصرى في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة عن التدريب دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، الذى قرر توقيع الغرامة الغياب عن التدريب وفقا للائحة الفريق.

37 لاعباً مصرياً يشاركون فى بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مشاركة 37 لاعباً مصرياً فى منافسات بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل.

فيوتشر يفتقد خدمات محمود مرعى أمام الداخلية للإيقاف

يفتقد فريق فيوتشر لخدمات مدافعه محمود مرعي، بعد إيقافه مباراة واحدة بعد تعرضه للطرد فى اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة نظيره الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف مساء غداً الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد السلام.

مباريات يغيب فيها الشناوي عن الأهلي بسبب الإيقاف

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن الفريق أمام بيراميدز وسيراميكا وإنبي فى بطولة الدوري، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة الذى صدر منذ ساعات بإيقاف الحارس الدولى 3 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء السبت المقبل بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز المارد الأحمر على بطل المغرب في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة، وهي المباراة التى قدم فيها الشناوي أداءً مُميزاً ودافع عن عرين الأحمر ببراعة.

كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة جالانتس فى جنوب أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز فى إياب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

محمد عبد المنعم مُرشح لجائزة الأفضل فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

ينافس محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت القائمة تواجد محمد عبد المنعم مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.