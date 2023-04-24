شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة نبيه يحتفل بخطبته فى أجواء عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل يوسف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك بخطبته وقراءة الفاتحة فى أجواء عائلية خاصة خلال الساعات الماضية، مستغلا فترة الراحة للفريق الأبيض قبل الاستعدادات لمواجهة سيراميكا الأربعاء المقبل.

وحرص يوسف أسامة أن تكون أجواء قراءة الفاتحة فى أجواء عائلية بعيداً عن الصخب، حيث حضر العائلتان وعلى رأسهم أسامة نبيه والده ومدرب الزمالك السابق.

وسبق وانتقل يوسف أسامة إلى صفوف أسوان، ومن قبلها فريق زد علي سبيل الإعارة قبل العودة مرة أخرى للزمالك والانضمام لصفوف الفريق الأول، وقام الجهاز الفني للفريق في الموسم الماضي بقيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك بقيد يوسف أسامة نبيه في القائمة الافريقية بعد تألقه في التدريبات ليكون احد عناصر المستقبل لفريق الزمالك.