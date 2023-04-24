شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الكورس الثالث للرخصة A للمدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكره القدم الكورس الثالث من الدبلومة الأفريقية للحصول على الرخصة A اليوم بمركز المنتخبات القومية، تحت إشراف د جمال محمد على مدير إدارة المدربين، وحضر جميع المدربين 25 مدرباً دون غياب أو تأخير.

ويستمر الكورس الثالث لمدة ثمانية أيام بواقع 6 ساعات كل يوم، ما بين محاضرات نظرية وعملية.

أحضر جميع المدربين تقارير كاملة عن الوحدات التدريبية التي تم تنفيذها من بعد الكورس الثاني الذى انتهى فى 8 أبريل حتى بدايه الكورس الثالث الذى بدأ فى 24 أبريل، ويتبقي بعد الكورس الثالث الكورس الرابع والخامس.

ويبلغ عدد ساعات الدورة 280 ساعة وتستغرق ثلاثة أشهر من خلال خمس كورسات في حين أن الحد الأدنى المقرر من الاتحاد الأفريقي والآسيوي 240 ساعة.