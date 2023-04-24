توتنهام يعلن إقالة كريستيان ستيليني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إقالة كريستيان ستيليني من القيادة الفنية للفريق بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق على يد نيوكاسل يونايتد.

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وخسر توتنهام من نيوكاسل يونايتد بسداسية مقابل هدف، أمس الأحد، في إطار منافسات الدوري الانجليزي.

وقرر توتنهام تعيين ريان مايسون لإدارة المهام الفنية خلفا لكريستيان ستيليني.

سداسية نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام جاءت بتوقيع كل من جاكوب ميرفي وجولينتون و جاكوب ميرفي

واليكسندر إيساك بواقع هدفين وكالوم ويلسون وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق هاري كين

بهذه النتيجة رفع نيوكاسل يونايتد رصيده عند النقطة 59 محتلا المركز الثالث ، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 53 محتلا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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