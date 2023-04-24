مدرب توتنهام السابق خليفة لامبارد في تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - تراجعت نتائج تشيلسي الإنجليزي بشدة هذا الموسم، بعدم ودع الفريق اللندني دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام ريال مدريد.

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ويحل البلوز في المركز الحادي عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة تشيلسي استقرت على هوية المدرب الجديد للبلوز، بعد النتائج السيئة تحت قيادة المدرب السابق جراهام بوتر، والحالي المؤقت فرانك لامبارد.

وأشارت إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو المدرب القادم لتشيلسي بعد قررت الإدارة رحيل لامبارد خلال الفترة الحالية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بوكيتينيو ما زال يتقاضى راتبه بشكل منتظم من فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من قرار إقالته خلال الموسم الماضي.

وكانت إدارة البلوز قد وجهت الشكر للمدرب جراهام بوتر قبل أيام قليلة من مواجهتي ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعيين فرانك لامبارد بدلا منه.

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