تشكيل النصر السعودي ضد الوحدة في كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الوحدة المقررة في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

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ويبحث النصر عن التأهل لنهائي كأس الملك السعودي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الهلال في الدوري السعودي منذ أيام قليلة بهدفين دون رد.

ويمتلك النصر أفضلية على الوحدة في أخر خمس مواجهات جمعتهما حيث فاز في 4 وتعادل في لقاء واحد.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي لاجامي – ألفارو جونزاليس ــ سلطان الغنام ــ جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ لويس جوستافو ــ علي الحسن

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا ــ عبد الرحمن غريب.

وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في آخر مواجهة جمعت النصر والوحدة حيث سجل سوبر هاتريك وقاد فريقه لتحقيق فوز ثمين آنذاك