اشتعال النيران بطائرة فريق أرسنال للسيدات في مطار براونشفايج فولفسبورج بألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت طائرة فريق كرة القدم للسيدات بنادي أرسنال الإنجليزي لاشتعال النيران خلال إقلاعها من مطار براونشفايج فولفسبورج بألمانيا.

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وكشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين إن الطائرة التي تقل فريق سيدات كرة القدم بنادي أرسنال تعرضت لاشتعال النيران خلال رحلة العودة بعد مواجهة فولفسبورج في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن محرك الطائرة اصطدم بالأرض خلال الإقلاع مما تسبب في حدوث دوي شديد، لتبدأ النيران على الفور في الخروج من المحرك الأيسر لطائرة.

وقام الطيارون على الفور بإجلاء الركاب، بما في ذلك فريق أرسنال دون

أي خسائر في الأرواح.

وأصدر نادي أرسنال بيانا اليوم أكد فيه على عودة الفريقف إلى الوطن بسلام، بعد تعرض طائرتنا إلى مشكلة فنية قبل الإقلاع في ألمانيا و بقينا في فولفسبورج طوال الليل قبل العودة إلى إنجلترا بعد ظهر يوم الاثنين.

ووجه نادي أرسنال الشكر إلى طاقم الطائرة والموظفين في المطار على مساعدتهم لخروج الجميع بسلام.

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