كومان يضغط لاستمرار هداف الدوري الهولندي مع أيندهوفن

ياسر رشاد - القاهرة - يضغط رونالدو كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم على اللاعب تشافي سيمونز من أجل البقاء ضمن صفوف فريق أيندهوفن الهولندي لموسم آخرحيث يتصدر قائمة هدافي الدوري هناك.

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يأتي هذا رغم وجود رغبة من باريس سان جيرمان الفرنسي لعودة اللاعب، وبرشلونة الإسباني للانتقال لصفوفه.

وقال كومان في تصريحات تليفزيونية ، سيكون أمرا جيدا للغاية بالنسبة له أن يستمر لعام واحد آخر في أيندهوفن.

وأضاف: أرى أن تشافي شخص يزن خياراته بحذر شديدعكس كثيرين.

كان سيمونز قد انتقل من سان جيرمان إلى إيندهوفن في أغسطس الماضي بعد أن شارك في 11 مباراة فقط في الدوري الفرنسي مع الفريق الأول لسان جيرمان الذي انضم له من برشلونة قبلها بعامين.

وشارك الهولنهدي الدولي سيمونز "20 عاما" أساسيا

في جميع المباريات الـ 30 التي خاضها إيندهوفن في الدوري الهولندي هذا الموسم، لكنه أشار مؤخرا إلى أنه لا يستبعد العودة إلى سان جيرمان مستقبلا.

و من المحتمل أن يتحرك برشلونة لضم لاعبه السابق، لكن كومان يرى أنه من الأفضل للاعب خط الوسط المهاجم أن يستمر في اللعب في هولندا في الوقت الحالي.

ويتقاسم سيمونز مع سيدني فان هويدونك مهاجم هيرنيفن صدارة قائمة هدافي الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا لكل منهما، وقد صنع ثمانية أهداف أخرى.

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