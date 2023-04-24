جواريولا يتسلح بـ الجماهير في موقعة أرسنال المصيرية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نداءً لجماهير فريقه قبل مواجهة أرسنال في مباراة قمة مرتقبة في استاد الاتحاد بعد غد الأربعاء.

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وقال جوارديولا: الأربعاء سنخوض النهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا حتى الآن ويتقدم علينا بخمس نقاط متمنيًا أن يمتلئ استاد الاتحاد تماما قبل ثلاث ساعات من المباراة، لقطع خطوة مهمة نحو الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف: أعرف أنه رغم تعادل أرسنال في آخر 3 مباريات، فإنه يلعب لفترات طويلة في المباراة بشكل يصعب إيقافه، هذه مباراة حاسمة ومهمة لنا، نعرف أن الفوز سيجعلنا نقطع خطوة لفرض سيطرتنا.

واستطرد: الدوري الممتاز عبارة عن 11 شهرا من العمل والعمل، ونريد استغلال هذه الفرصة. لا يمكن أن نفعل ذلك وحدنا.

وتراجع أرسنال بوضوح في الأسابيع الأخيرة وتعادل 3 مرات متتالية وبات يتقدم بخمس نقاط على سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وسبق لجوارديولا انتقاد مشجعي سيتي بسبب عدم الدعم بقوة وقال عقب تحقيق انتفاضة والفوز 4-2 على توتنهام هوتسبير في يناير إن الجماهير كانت "صامتة لمدة 45 دقيقة.

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