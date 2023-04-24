شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة ناشئى اليد أمام كرواتيا فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2006 من نظيره الكرواتي بنتيجة 28/21 فى المواجهة التى جمعت المنتخبين فى الفترة المسائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط بتونس، ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 4.5 نقطة فى ظل حصوله على نقاط الشوط الثانى بنتيجة 8/7 .

يأتى ذلك بعدما نجح منتخب ناشئى كرة اليد فى التقدم على نظيره الإسبانى بنتيجة 24/23 فى الظهور الأول ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى تونس ليحصل على 3,5 نقطة ، بينما حصل منتخب إسبانيا على 1.5 نقطة.

ويتم احتساب نقاط مباريات البحر المتوسط عن طريق الأشواط، حيث إن الفوز بشوط بنقطة والتعادل بنصف نقطة لكل منتخب والفوز بالنتيجة الاجمالية نقطتين .

وتضم قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا لبعثة المنتخب الوطنى - محمد عبد السلام المدير الفنى - وائل فهيم المدرب العام - توفيق البطاوى المدير الادارى - عصام نور الدين اخصائى العلاج الطبيعى.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف أحمد عبد الغني - احمد شريف - عبد الرحمن اشرف - أحمد طلال - مصطفى أحمد عادل - أحمد محسن - يوسف أحمد فريد - سيف الدين جلال - محمد أحمد اسماعيل - عمر مصطفي بركة - عادل احمد سعد - محمود أحمد حسين - حمزة وليد المرسي - أحمد حلمي - حازم أحمد الصباغ - حسين محمد حسين - محمد عدلان - يوسف محمد عبد الهادي.

يشارك فى البطولة 13 منتخبا تم تقسيمهم على مجموعتين و ذلك خلال القرعة التى اقيمت اليوم فى تونس حيث تضم المجموعة الأولى : منتخب مونتينيجروا - منتخب الجزائر - منتخب ايطاليا - منتخب الكويت - منتخب السعودية - منتخب تونس - منتخب تركيا و تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر - منتخب فرنسا - منتخب اليونان - منتخب رومانيا - منتخب اسبانيا - منتخب كرواتيا.