الارشيف / اخبار الرياضه

مورينيو يعلن تشكيل روما لمواجهة أتلانتا بالكالتشيو

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلانتا ، ضمن منافسات "الكالتشيو" ، في المباراة التي يشهدها ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".

 

أنشيلوتي يتحدث عن الفوز بالثنائية:"الأمر معقد"

تشكيل روما أمام أتلانتا
_حارس المرمي: روي باتريسيو.

الدفاع _: سمولينج ، جيانلوكا مانشيني ، دييغو يورينتي.

_ الوسط: ستيفن الشعراوي ، إدواردو بوف ،

بريان كريستانتي ، زكي شيليك.

_الهجوم: لورينزو بيليغريني ، فاينالدوم ، أندريا يبلوتي.

 

الجدير بالذكر أن روما يأتي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة ، فيما يحل أتلانتا سابع الترتيب ب 49 نقطة.

 

لمزيد من أخبار .. اضغط هنا 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا