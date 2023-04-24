مهاجم المصري يجري عملية جراحية في العين

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى المهاجم الكاميروني فرانك إيتوجا المحترف بصفوف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عملية جراحية في العين بأحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العيون ، وذلك لعلاجه من إصابته بانفصال في الشبكية.

المصري يواجه البنك الأهلي في الدوري المصري.. غدًا

وتعود إصابة فرانك إيتوجا نتيجة تعرضه لإصابة قوية خلال أحدى مبارياته مع فريقه السابق أشانتي كوتوكو الغاني قبل انتقاله للمصري وهي الإصابة التي تسببت في انخفاض قدرته على الإبصار بإحدى عينيه إلى 25٪.

وخضع اللاعب للجراحة خلال الأيام القليلة الماضية ويتم مناظرته حاليا بشكل دوري من قبل طبيبه المعالج للتأكد من تماثله التام للشفاء قبل عودته للانتظام في التدريبات

الجماعية للمصري.

يحل النادي المصري البورسعيدي ضيفا على البنك الأهلي مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، جمعهم من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 وخسر 6 مباريات، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 8 وتلقى 12 هزيمة.