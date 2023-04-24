النصر يتأخر بهدف أمام الوحدة بالشوط الأول في كأس الملك السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تأخر فريق النصر السعودي أمام الوحدة بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

الهلال واوراوا.. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

سجل جان دافيد بوجال هدف الوحدة في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويبحث النصر عن التأهل لنهائي كأس الملك السعودي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام الهلال في الدوري السعودي منذ أيام قليلة بهدفين دون رد، ويمتلك النصر أفضلية على الوحدة في أخر خمس مواجهات جمعتهما حيث فاز

في 4 وتعادل في لقاء واحد.

تشكيلة النصر أمام الوحدة حراسة المرمى: نواف العقيدي - خط الدفاع: علي لاجامي – ألفارو جونزاليس ــ سلطان الغنام ــ جيسلان كونان - خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ لويس جوستافو ــ علي الحسن - خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا ــ عبد الرحمن غريب.