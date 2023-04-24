الوحدة يطيح بالنصر من كأس خادم الحرمين ويضرب موعدا مع الهلال في النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بمنافسه فريق النصر من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما حقق فوزًا ثمينا على العالمي بهدف نظيف فى اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وسجل هدف الفوز الوحيد للوحدة جان دافيد بوجال الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

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وبهذا الفوز يتأهل الوحده رسميًا إلى

نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2022-2023، ليضرب موعدا مع الهلال في المباراة النهائية.

والجدير بالذكر أن الهلال نجح في تخطي عقبة اتحاد جدة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك.

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