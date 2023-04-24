شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف ينتظر تأشير السفر للأرجنتين بعد ديربي عربى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر حكم الساحة الدولي المصري محمد معروف، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، تأشيرة السفر إلى الأرجنتين للدخول فى معسكر مغلق يشرف عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم على هامش بطولة العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين الشهر المقبل.

ويدير محمد معرف مباراة الجيش الملكي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري فى إياب ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية، بعد اختياره من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والمقرر لها الأسبوع المقبل، قبل السفر للأرجنتين.

ويضم الطاقم كلا من، محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الخميس، قائمة قائمة الحكام التى ستدير منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتى تستضيفها الأرجنتين خلال الصيف الحالي، والتى ستقام في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وشهدت قائمة حكام مونديال الشباب، تواجد الثنائي المصري، محمد معروف حكما للساحة وعمر الشناوى حكما لتقنية الفيديو "فار".

وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاما، 25 حكما للساحة، 38 حكماً مساعداً و 18 حكماً لمباراة الفيديو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار دولة الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا.