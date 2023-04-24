شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينتظم فى معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة المصرى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى في معسكره التدريبي بالقاهرة أمس الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بعد الإجازة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى للفريق عقب مباراة إنبى الأخيرة بالجولة 26.

وينتظر الجهاز الفنى إعلان لجنة المسابقات برابطة الأندية لمواعيد جدول الجولات المتبقية لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة والذى سيعلن عقب مباراة العودة بين الرجاء والأهلى السبت المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان يوم 30 أبريل.

ويستعد أسوان لملاقاة المصرى على ملعب برج العرب بالجولة 27 ثم ملاقاة الزمالك بالقاهرة بالجولة 28، ويواصل الفريق تدريباته بمعسكر القاهرة حتى مباراة المصري أو الزمالك.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.