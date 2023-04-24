شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم للجمباز القاهرة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2023، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة، إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويشارك أبناء النيل في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي".

تحت قيادة المدير الفني : كابتن جمال مطر

الجهاز الفني: كابتن شريف جودت وكابتن عرفات احمد

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام".

تحت قيادة المدير الفني: كابتن زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا

وتعرضت اللاعبة جنى محمود للإصابة قبل أيام من انطلاق البطولة لتغيب عن قائمة منتخب مصر فى منافسات كأس العالم.

وكان اتحاد الجمباز قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة، وهى: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - إندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.