شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة رعاية سيف الجزيرى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الزمالك فى إنهاء أزمة رعاية التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بعد تسديد ما يساوى 840 ألف جنيه مصرى، لصالح ناديه السابق الأفريقي التونسي.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بإغلاق قضية حق رعاية التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأبيض تماما.

وكان الزمالك مهددا بإيقاف القيد لفترتين مقبلتين حال عدم تسديد المبلغ المستحق في موعد أقصاه الصيف الجارى .

من ناحية أخرى، منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الكروى الأول، أحقية تحديد مصير اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، والصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوسوريو خلال الأيام المقبلة لمعرفة خططه للموسم الجديد قبل رحيل اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم مجانا.