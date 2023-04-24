شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما للمصرى والبنك الأهلى ومجدى للداخلية وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي غد الثلاثاء في الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

وأسندت اللجنة مباراة البنك الأهلى والمصري للحكم أمين عمر، ويعاونه أحمد حسام وكريم السعيد، ومحمود منصور حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكما للفيديو وهاني خيري حكم فيديو مساعد.

بينما أسندت اللجنة مباراة فيوتشر والداخلية للحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد توفيق ومحمد عبد العظيم، وعمر رمضان حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكما للفيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد.

وتنتظر الأندية إعلان لجنة المسابقات داخل رابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، عن باقي مواعيد باقي الجولات المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 - 2023.

ويرتبط إعلان لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بانتهاء فريقي الأهلي وبيراميدز من مبارياتهما في الدور الربع النهائي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 30 أبريل، وهو نفس اليوم الذي يشهد انتهاء مباريات دور الثمانية في بطولة كأس الرابطة.