شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حديث كولر عن الشناوي قبل مباراة الرجاء فى المغرب بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بمستوى محمد الشناوي حارس الفريق فى مباراة الرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأوضح الجهاز الفني أن الشناوي قام بدور مؤثر ومهم على الصعيد الفني والقيادي أمام الرجاء خلال اللقاء الذي فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة.

وأضاف الجهاز الفني أن الشناوي قدم عرضا جيدا وأنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة خلال اللقاء، وذهب إلى أن حارس الأهلي نجح فى الذود عن مرماه ببراعة بجانب قدرته على توجيه زملاؤه على مدار الـ90 دقيقة.

من ناحية أخرى، بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي جاهزاً للسفر مع الفريق للمغرب غداً، الثلاثاء، لمواجهة الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة.