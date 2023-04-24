شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 24 /4 / 2023 العديد من الأخبار، منها إنهاء أزمة رعاية سيف الجزيرى رسميا، ويوسف أسامة يحتفل بخطوبته فى أجواء عائلية.

الزمالك ينهى أزمة رعاية سيف الجزيرى رسمياً

نجح مسئولو الزمالك فى إنهاء أزمة رعاية التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بعد تسديد ما يساوى 840 ألف جنيه مصرى، لصالح ناديه السابق الأفريقي التونسي.

يوسف أسامة نبيه يحتفل بخطبته فى أجواء عائلية

احتفل يوسف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك بخطبته وقراءة الفاتحة فى أجواء عائلية خاصة خلال الساعات الماضية، مستغلا فترة الراحة للفريق الأبيض قبل الاستعدادات لمواجهة سيراميكا الأربعاء المقبل.

السوبر يؤجل مشاركة زيزو مع الزمالك أمام سيراميكا

قرر الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك ، تأجيل مشاركة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق أمام سيراميكا في المباراة المقررة بعد غد الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى .

إبراهيما نداى مستمر فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام سيراميكا

تزداد فرص السنغالى إبراهيما نداى صانع ألعاب الزمالك فى الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للفريق بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال المباراتين الماضيتين اللتين خاضهما مع الزمالك أمام حرس الحدود والمقاولون العرب بعد عودته من الإصابة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوزه الأول تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في مباراته المقبلة أمام سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الـ 19 بالدوري.