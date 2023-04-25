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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 24 / 4 / 2023 هي خدمة إخبارية يقدمها ”الخليج 365” للقراء والمتابعين، وتتضمن أهم وآخر الأحداث الرياضية المهمة على مدار اليوم.

مباريات يغيب فيها الشناوي عن الأهلي بسبب الإيقاف

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن الفريق أمام بيراميدز وسيراميكا وإنبي فى بطولة الدوري، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة الذى صدر منذ ساعات بإيقاف الحارس الدولى 3 مباريات.

كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة جالانتس فى جنوب أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز فى إياب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.