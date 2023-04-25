روما يسقط بثلاثية أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا فوزًا كبيرا على نظيره روما بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم أتلانتا بأول أهداف المباراة عن طريق ماريو باساليتش في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، ثم أضاف الهدف الثاني رافائيل تولوي في الدقيقة 74 .

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ليقلص النتيجة للذئاب لورينزو بيليغريني في الدقيقة 83 ، ثم سجل تيون كوبمينرس الهدف الثالث لاتلانتا في الدقيقة 84 .

وبهذا النتيجة يرفع أتلانتا رصيده إلى النقطة 52 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتجمد رصيد روما عند النقطه الـ56 في المركز الخامس متساويا مع ميلان.

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