حسام حسن يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمباراة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام البنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وضمت قائمة المصري البورسعيدي لمباراة البنك الأهلي كلا من :

حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة.

خط الدفاع : إسلام أبو سليمة، عماد بو بكر، حسين السيد، كريم العراقي، عمرو سعداوي.

خط الوسط : حسام حسن، عدنان عثمان، أحمد شداد، إلياس الجلاصي، زياد فرج، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، إيزي إيميكا، رجب عمران، محمد الظريف.

خط الهجوم: أنتوني أكبوتو، إسلام عطية، محمد الفيومي ، عمرو موسى ، محمد جريندو، مروان حمدي .

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