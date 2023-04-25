بقيادة موسيماني ..أهلي جدة يضرب الساحل بثلاثية ويقترب من الصعود لدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فوزًا مستحقا على نظيره الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 29 من دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو".

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وجاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق هيثم عسيري ، رياض بودبوز وهشام فايق في الدقائق 43 ، 70 ، 78 من عمر اللقاء، فيما جاء هدف الساحل عن بأقدام هشام حسين في الدقيقة 60 .

وبهذا الفوز رفع أهلي جدة

رصيده إلى النقطة 62 في صدارة جدول ترتيب دوري يلو ، فيما يأتي الساحل في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

وأصبح أهلى جدة بقيادة مدربه موسيماني قريبا من الصعود رسميًا إلى دوري روشن للمحترفين، اذ يحتاج الفريق للفوز في مباراة واحدة فقط من مبارياته الخمسة المتبقية في الدوري من أجل التأهل.

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