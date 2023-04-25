شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صدامات مرتقبة فى ربع نهائي كأس الرابطة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الرياضي المصرى 4 مواجهات نارية فى بطولة كاس الرابطة المصرية، تنطلق فعالياتها الجمعة المقبل.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والذى شهد مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.

وجاءت مواجهات ربع النهائي كالتالي:

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية

الجمعة 28 إبريل: الاتحاد × انبي ..7 مساءً (استاد الاسكندرية).

السبت 29 إبريل: المصري × الإسماعيلي ..7 مساءً (استاد برج العرب).

الأحد 30 إبريل: البنك الأهلي × سيراميكا .. 6.30 مساءً (استاد القاهرة).

الأحد 30 إبريل: حرس الحدود × فيوتشر.. 9 مساءً (استاد الحرس).