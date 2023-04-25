شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن وديات استعدادا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب خطة لتجهيز الفريق للمباريات المقبلة بالدوري، خاصة الفترة الطويلة التى تسبق مباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 مايو المقبل بالدوري.

واستقر الجهاز الفني على خوض عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق ورفع الحالة البدنية والفنية وخوض المواجهات المقبلة بشعار الفوز للبحث عن معجزة البقاء بالدوري وتفادى الهبوط.

وطالب أيوب لاعبيه بغلق صفحة الهزائم الأخيرة ونزيف النقاط الذي أصاب الفريق وجعله يعانى في قاع الدوري، حيث يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة.

وفى مباراته الماضية، نجح فريق البنك الأهلى فى الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، سجله محمود سيد بالدقيقة 22 في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.