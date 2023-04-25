شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25/ 4 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مساء اليوم، الثلاثاء، مباراتان قويتان فى إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين البنك الأهلى والمصرى البورسعيدى، وفيوتشر مع الداخلية.

موعد مباراة البنك الأهلى والمصرى

يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث نجح البنك الأهلى فى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، فيما سقط المصرى أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات و التعادل فى 8 مباريات و الهزيمة فى 12 مباراة.

فى المقابل، يحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

موعد مباراة فيوتشر والداخلية

يستقبل فريق فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية على استاد الأهلى والسلام، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فيوتشر مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية، فيما سقط الداخلية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.

ويحتل فيوتشر المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 24 مباراة، حيث فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

فى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 22 نقطة من 25 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 11 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.