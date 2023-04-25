شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول بطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو بمشاركة 37 مصرياً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول منافسات بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمي خلال الشهر المقبل، والتي تشهد مشاركة 37 لاعباً مصرياً، بواقع:

22 لاعبة في منافسات السيدات هن : نوران جوهر، نور أبو المكارم، فيروز أبو الخير، سلمى الطيب، سنا إبراهيم، نور الطيب، جنا شيحة، ملك خفاجي، سلمى هاني، أمينة عرفي، فريدة محمد، كنزي أيمن، هانيا الحمامي، زينة ميكوي، زينة زين، يثرب عادل، ندى عباس، روان العربي، مريم متولي، نادين شاهين، هنا معتز، ونور الشربيني.

15 لاعباً في منافسات الرجال هم: مصطفى عسل، عمر مسعد، مازن هشام، كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، علي فرج، يوسف إبراهيم، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يحيى النوساني.

وجاء جدول المسابقة كالتالي:



بطولة العالم للاسكواش 2



بطولة العالم للاسكواش



جدول الرجال 2



جدول الرجال 3



جدول السيدات 2



جدول السيدات 3

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربيني عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب في مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلي فرج وتوج بالبطولة في 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.