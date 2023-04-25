شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً عقب التدريب استعدادًا لمواجهة سيراميكا، المقرر لها غدًا الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر.

وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز في المباراة، والعمل على تحقيق الفوز وتعويض التعادل المخيب أمام المقاولون في اللقاء الماضى، وشدد الخواجة الكولومبي على تفادى ارتكاب الأخطاء، مثلما حدث المباراة الماضية، والعمل على بداية المباراة بقوة والسعي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، حتى تعيد الثقة للفريق وتكون دفعة قوية للمرحلة المقبلة، وخاصة قبل مواجهة الأهلي في السوبر.

ومنح مسئولو نادى الزمالك كارلوس أوسوريو أحقية تحديد مصير اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، والصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوسوريو خلال الأيام المقبلة لمعرفة خططه للموسم الجديد قبل رحيل اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم مجانا.

ومن المنتظر أن يفتح مسئولو الزمالك ملف تجديد عقود الرباعى يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، ومحمد صبحى، والتونسى حمزة المثلوثى، حيث ستنتهى عقود اللاعبين الأربعة بنهاية الموسم، ومازالوا حتى الأن غير مقيدين ويحق لهم التوقيع لأى فريق أخر، وهو ما يسعى مسئولي الزمالك لحسمه في الأيام المقبلة، والنجاح في التجديد لهؤلاء اللاعبين.