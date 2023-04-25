الـ" فيفا يغلق ملف رعاية الجزيري

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، ملف مستحقات رعاية سيف الجزيري لاعب الزمالك الحالي لنادي الأفريقي التونسي خلال الفترة الحالية، وأرسل مايفيد ذلك لاتحاد الكرة.

يأتي ذلك بعد سداد نادي الزمالك للمبلغ المستحق للأفريقي التونسي في الفترة الماضية، خوفًا من أي عقوبة ومنع القيد مجدداً.

كان الأفريقي التونسي حصل على حكم من قبل الاتحاد الدولي بأحقيته في الحصول على ما يعادل ٨٣٨ ألف جنيه تقريبًا من نادي الزمالك نظير حق الرعاية في صفقة انتقال الجزيري من المقاولون العرب " المصري" للأبيض.