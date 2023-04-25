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انفعال رونالدو بعد توديع النصر لكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2022-2023  وذلك بعد الخسارة من الوحدة في نصف نهائي المسابقة.

 

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وتلقي النصر السعودي هزيمة مستحقة من نظيره فريق الوحدة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، سجل هدف الفرسان جان

دافيد بوجال الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

 

وتعتبر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هي ثاني بطولة يودعها النصر بعد الخروج من كأس السوبر السعودي أمام اتحاد جدة.

 

شاهد..انفعال رونالدو بعد توديع النصر لكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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