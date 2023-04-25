بنزيمة وكامافينجا يغيبان عن لقاء ريال مدريد أمام جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد فريق ريال مدريد لكرة القدم اليوم الثلاثاء وجود الثنائي كريم بنزيمة وإدواردو كامافينجا في لقائه أمام جيرونا في الدوري الإسباني .

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وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه سيفقد جهود الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة وإدواردو كامافينجا متوقعًا عودة الثنائي الفرنسي خلال المواجهة أمام ألميريا يوم السبت المقبل، قبل لقاءأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبعدها المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في المربع

الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أيضا عودة المدافع النمساوي ديفيد آلابا خلال مواجهة أوساسونا في السادس من مايو المقبل.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحافية: بنزيمة وكامافينجا سيغيبان وكذلك سيغيب داني سيباييوس للإيقاف، كامافينجا شارك في المباراة أمام سيلتا فيجو لكنه شعر ببعض الآلم، أتوقع مشاركتهما أمام ألميريا.

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