شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتدرب على فترتين صباحية ومسائية استعدادا لفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، التدريب على فترتين صباحية ومسائية من أجل تجهيز الفريق السكندرى للمباريات المقبلة، والتي يبدأها الفريق بمواجهة فيوتشر المقرر لها الخميس 4 مايو المقبل فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويستغل أحمد سامى الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق السكندرى، قبل مواجهة فيوتشر المقرر لها الخميس 4 مايو المقبل، بعدما تأجلت مباراة غزل المحلة بسبب انشغال المحلة بمباراة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعكف أحمد سامى على فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

ويأمل مدرب سموحة في إيجاد الحلول في أكثر من مركز يعانى منه الفريق، والتي يأتي في مقدمته الظهير الأيسر والأيمن في ظل النقص العددى بهما، بعد رحيل خالد عبد الفتاح للأهلى في انتقالات يناير.

ويجهز أحمد سامى أكثر من لاعب لحل الأزمة في المركزين، حيث بدأ الاعتماد على شريف رضا وأحمد جمال في الظهير الأيمن، بجانب الدفع بمحمد مغربى ومحمد نادى في الظهير الأيسر.