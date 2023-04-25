شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف ثلاثى الأهلى المُصاب من رحلة المغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، موقف ثلاثي الفريق المُصاب "أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو" من مرافقة بعثة الأهلي فى رحلة السفر إلى المغرب اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما غابوا عن مباريات فريقهم الأخيرة بسبب الإصابة.

ويغيب أحمد عبد القادر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وغاب رامي ربيعة بسبب الإصابة بجزع فى الكاحل، بينما غاب محمد كريستو بسبب الإصابة بالتواء فى كاحل القدم.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب عودة أحمد عبد القادر بعد تعافيه التام ومشاركته فى التدريبات الجماعية، بينما يستمر غياب رامي ربيعة ومحمد الضاوي بسبب عدم إنهاء برنامجهما التأهيلي من الإصابات التي ألمت بهما، وعدم جاهزيتهما الفنية للمشاركة في موقعة الإياب بالمغرب.

وفى سياق متصل، يرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أن الأهلي خاض مباراة صعبة جدًّا أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن المنافس بدأ المباراة بشكل مميز.

وقال كولر، خلال وقائع المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرجاء: «طريقة لعب الرجاء أخرت دخول الأهلي في السيطرة الكاملة على المباراة، حتى استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وصناعة فرص تهديف، مشيرا إلى أن الهدف الثاني سهل مهمتنا في زيادة الفاعلية على مرمى الرجاء، وسعيد جدًّا أننا سجلنا هدفين ولم نستقبل أهدافًا».

وأشار إلى أن الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة، وهناك شوط ثان في المغرب يجب أن نكون جاهزين له، لأن المباراة لم تنته بعد على الرغم أن النتيجة ستمنحنا تميزًا لكن يجب ألا نلتفت لها في تحضيرات العودة.

وبسؤاله عن مستوى عمرو السولية وحمدي فتحي، قال إن حمدى فتحي عائد من غياب عن التدريبات بسبب دور البرد، ولهذا السبب لم يبدأ بينما يقدم السولية مستوى ثابتًا وأداءً مميزًا في نتائج الفريق.

وأضاف كولر: «خالد عبد الفتاح شارك في المباراة الماضية بمركز الظهير الأيسر ومشاركته اليوم في هذا المركز للتغطية الدفاعية بعد خروج حسين الشحات»، وأشار إلى أن الأداء الهجومي لمحمد هاني مميز ولكن يحكمه في مسألة الزيادة المستمرة قوة المنافس الذي يواجه الفريق في كل مباراة، لأننا عادة نواجه فرقًا كبيرة يجب مراعاة قدراتها الهجومية.

واختتم كولر تصريحاته قائلا إن نتيجة مباراة السبت والفوز بهدفين نظيفين تمنح الأهلي ميزة، ولكن على أرض الواقع الأمور في المغرب ستكون في قمة الصعوبة، ومن ثم لا بد أن يذهب الفريق إلى المغرب وكأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.