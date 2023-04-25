شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطالب لاعبى المقاولون باستعادة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش تدريبات ذئاب الجبل استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الدوري، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات تصحيح المسار في مسابقة الدوري، والتي غابت عن ذئاب الجبل منذ فبراير الماضي.

وشدد شوقي غريب على أن المباريات المقبلة لا تحتمل إهدار أى نقطة، خاصة مع اقتراب مسابقة الدوري من الأمتار الأخيرة، والتي ستحدد بشكل واضح أضلاع المربع الذهبي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود في الثاني من مايو المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد36 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في 12 لقاء وتلقوا الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في الجولة الأخيرة أمام الزمالك بهدفين لمثلهما لينتزع نقطة ثمينة من الفريق الأبيض، وعاد المقاولون العرب إلى التدريبات مساء الأحد الماضي، بعدما حصل لاعبو ذئاب الجبل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة خلال عيد الفطر المبارك.