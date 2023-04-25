شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف "زيزو" من مواجهة الزمالك وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيط الغموض بموقف أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة فى مواجهة سيراميكا، المقرر لها غدًا الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشر، وذلك بسبب تعرض اللاعب للإصابة بالتواء في الكاحل في مواجهة المقاولون العرب الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في أول مباراة يقودها الكولومبي كارلوس أوسوريو.

وخضع "زيزو" لبرنامج تأهيلي فور العودة للتدريبات بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين فى عيد الفطر المبارك، ولم تتحدد مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في مواجهة سيراميكا أو دخول قائمة المباراة، وإن كان المدير الفني يفضل منح اللاعب راحة من تلك المباراة حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل ويبدأ تأهيله لمواجهة الأهلى في السوبر الذى سيقام في الإمارات.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد زيزو لإختبار طبى على هامش المران الختامي الذى سيخوضه الفريق اليوم، حتى يحدد الجهاز الفني مدى إمكانية دخول اللاعب قائمة المباراة، أم سيتم استبعاده من القائمة خوفًا من تفاقم الإصابة.