الإسماعيلى يواجه منتخب القاهرة وديا استعدادا للمصرى فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، مع منتخب القاهرة ودياً استعداداً لمواجهة المصرى فى كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

وطبق الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى اللائحة على عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة لاعبى الدراويش، بعد غيابهما عن التدريب الاثنين، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، الذى قرر توقيع الغرامة الغياب عن التدريب وفقا للائحة الفريق.

وبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة المصري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش فى الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.

ومنح حمزة الجمل، المدير الفني لاعبي الفريق، راحة يومي الجمعة والسبت عقب الفوز على المصري في الدوري بهدفين مقابل هدف في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.

ورفع فريق الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز 14 فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.

وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.