مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباريات مهمة اليوم اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مسابقات الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري، وتنشر بوابة الوفد القنوات الناقلة لها.

اقرأ أيضا: جيرونا وريال مدريد.. كريم بنزيما يقود غيابات الملكي

ولفرهامبتون × كريستال بالاس (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - beIN Sports 3 HD Premium

أستون فيلا × فولهام (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد × ليستر سيتي (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports 1 HD Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

قادش × أوساسونا (19:30 مصر، 20:30 السعودية) -