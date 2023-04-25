مباريات اليوم الثلاثاء 25 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مباريات مهمة اليوم اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مسابقات الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري، وتنشر بوابة الوفد القنوات الناقلة لها.
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ولفرهامبتون × كريستال بالاس (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - beIN Sports 3 HD Premium
أستون فيلا × فولهام (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - beIN Sports 2 HD Premium
ليدز يونايتد × ليستر سيتي (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports 1 HD Premium
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
قادش × أوساسونا (19:30 مصر، 20:30 السعودية) -
جيرونا × ريال مدريد (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1
ريال بيتيس × ريال سوسيداد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1
مباريات اليوم في الدوري المصري
البنك الأهلي × المصري (18:00 مصر، 19:00 السعودية) - أون تايم سبورتس 1
فيوتشر × الداخلية (20:30 مصر، 21:30 السعودية) - أون تايم سبورتس 2