شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يسعى لاستكمال صحوته أمام المصرى "الجريح" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث نجح البنك الأهلى فى الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، فيما سقط المصرى أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ويسعى اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، لمواصلة صحوته المتأخرة فى الدورى وتحقيق الفوز الثالث على التوالى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد لمواصلة الابتعاد عن مناطق الخطر فى الجدول، وحذر من خطورة المصرى ولاعبيه بعد الهزيمة الأخيرة من الإسماعيلى.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 8 مباريات و الهزيمة فى 12 مباراة.

فى المقابل، عقد حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات وتصحيح المسار، خاصة بعد التعادل فى الجولة قبل الماضية أمام المقاولون ثم الهزيمة أمام الاسماعيلى، وهو ما أثار غضب جماهير بورسعيد.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.