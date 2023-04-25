شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث الترتيبات الأخيرة مع سفارة مصر بالمغرب قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع مسئولى السفارة المصرية فى المغرب من أجل الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة الحمراء خلال تواجدها بالأراضي المغربية، والتجهيزات اللازمة من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل النقل، من أجل توفير كل احتياجات بعثة الأهلي خلال فترة وجودها بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص مسئولو الأهلي على سفر وفد من مسئوليه إلى المغرب قبل سفر البعثة من أجل معاينة استعدادات إقامة الأهلي فى المغرب، ومعاينة ملاعب التدريب وفندق الإقامة، واختيار ملعب قريب من فندق الإقامة خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد من طول المسافة بين فندق الإقامة والملعب.

ويلعب الأهلي مع الرجاء السبت المقبل بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعدما فاز المارد الأحمر على بطل المغرب في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.