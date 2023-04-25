شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح خط مفاوضات مع مساعدين من كولومبيا للانضمام لجهاز أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت مفاوضات الزمالك مع الإسباني بيدرو جوميز كارمونا، الذى كان مرشحًا للانضمام للجهاز المعاون للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فى منصب المدرب العام. وبدأ مسئولو الزمالك المفاوضات مع بدلاء لكارمونا، تم تحديدهم من قبل أوسوريو، حيث تم فتح خط مفاوضات مع ثنائي من كولومبي منهم مدرب سبق له العمل مع أوسوريو، ومن المنتظر أن يتم حسم الملف خلال الأيام المقبلة.

على صعيد آخر، ينتظر المدير الفني للزمالك، التغلب على عدة تحديات داخل القلعة البيضاء، يأتى على رأسها مواجهة الأهلى في بطولة السوبر المحلى المقرر لها 5 مايو المقبل بالإمارات، حيث يدخل الأبيض اللقاء بصفته حامل لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما يخوض المارد الأحمر المواجهة بصفته بطلاً لكأس مصر.

ويسرد ”الخليج 365” فى السطور التالية أبرز هذه التحديات

إنقاذ موسم الزمالك

أولى التحديات التى تواجه أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك هى انقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا واقتراب فقدان الاحتفاظ بلقب الدورى المصرى الموسم الحالى بعد احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز حتى آلان.

كسب ثقة الجماهير

يضع الكولومبى أوسوريو كسب ثقة جماهير فريق الزمالك ضمن حساباته،وسيكون لقاء السوبر المقرر لها 5 مايو المقبل أول اختبار صعب لهذه المهمة، حيث التتويج باللقب يمنح الخواجة صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

تصحيح المسار

يرغب أوسوريو فى تصحيح مسار الفريق الكروي بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية،حيث يضع الكولومبى العمل على الجانب النفسى والبدنى للاعبين على رأس اهتماماته داخل القلعة البيضاء.